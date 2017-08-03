валюта
СпецтемаУжасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

Сколько продлится жара: синоптики обещают до 38 градусов

Сколько продлится жара: синоптики обещают до 38 градусов
Начало августа стало самым жарким в Украине этим летом, однако синоптики не дают утешительного прогноза для тех, кто не любит жаркую погоду. Как информирует replyua.net, в Гидрометцентре сообщили, что жара продлится в Украине как минимум до начала следующей недели, а сегодня, 3 августа самый жаркий циклон накроет большинство областей, где ожидается от 35 до 37 градусов.

Аномальная жара наблюдается в западных областях, и, по прогнозам синоптиков, жителям этих регионов придется терпеть такие условия еще не меньше недели. В центральных районах будет «прохладнее» - до 33 градусов, однако в ночные часы во всех областях температура будет снижаться всего на несколько градусов, и это значит, что жара будет с раннего утра, и отдохнуть от нее не получится ни в какое время суток.

«Жара сохранится примерно до 10 августа, после чего атмосферный фронт изменится, и температура незначительно снизится. И хотя похолодание с +35 до +28 не такое уж и сильное, но оно будет очень ощутимо для украинцев после долгой жары», заявил Анатолий Прокопенко, заместитель начальника Гидрометцентра. Кроме того, в ближайшие дни синоптики не прогнозируют осадков. Медики советуют все время носить с собой воду, а также обязательно надевать головные уборы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Жители одного из городков Донбасса вышли с протестами против передислокации одного из батальонов ВСУ

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
02 авг 2017
15794

Жители одного из городков Донбасса вышли с протестами против передислокации одного из батальонов ВСУ

Военный писатель Александр Сурков в своем блоге поделился историей из зоны АТО, невольным свидетелем которой он сам стал. По словам блогера, есть на востоке Украины «ватный-ватный» городок глубоко в

02 авг 2017
12295

Эксперт: такого бесславного провала НАТО еще не было с момента его основания

НАТО поставлены перед очень сложным выбором в связи с тем, что Турция сошлась слишком близко со страной, официально названной «угроза безопасности стран НАТО» – Россией. Об этом в своем блоге пишет

02 авг 2017
8205

Еще первый срок Порошенко не закончился, а российско-фашистских пропагандистов в Москве лупят десантники

Пьяный российский террорист вернувшийся с Донбасса в футболке террористической организации «Оплот», хуком с правой прекратил эфир «российско-фашистских пропагандистов с нацистского телеканала НТВ».

02 авг 2017
6702

Боец АТО: украинские десантники намного сильнее российских, при том, что в РФ отличная школа

Сегодня, второго августа в Украине отмечают день ВДВ, именно этот вид войск всегда считался самым выносливым и беспощадным по отношению к врагу. В зоне АТО украинские десантники проявили себя, как

Последние новости

«Газпром» резко сокращает объемы транзита газа через Украину

Кирилл Сазонов: в энергетической сфере США в противовес России выстраивают ось – Вашингтон, Варшава, Киев

Ученые объяснили происхождение странных сигналов из космоса

Эксперт: если США предоставят Украине оружие, оно станет лишь сдерживающим фактором

Отели Киева показали рекордную загрузку

Карл Волох: подписывая закон о санкциях, Трамп умудрился передать привет «кремлевскому плешивцу»

Бутусов: внешнеполитический разгром путинской России

Малахов уходит с Первого канала из-за желания продюсеров политизировать шоу

«Так хочет мама»: Нардеп Савченко сообщила о планах купить новую квартиру

Манн: подписанный документ о санкциях Трамп будет выполнять, как сочтет нужным

Трамп опять заговорил о войне с Китаем

Маккейн: США наказали Россию за вторжение в Украину

Эксперт: Трамп открыто заявил, что он будет прилагать все усилия, чтобы санкции против России не вступили в силу

Геращенко рассказала о возможности переговоров с советником Путина

Медведев: США объявили России войну

Кабмин может еще раз повысить цены на алкогольную продукцию

Сколько продлится жара: синоптики обещают до 38 градусов

Как отдыхают китайцы: в сети появились забавные фото из аквапарка

Розенко пояснил, можно ли ввести в Украине сиесту

Порошенко: эти санкции будет действовать до полного освобождения украинской земли

 Новости за день