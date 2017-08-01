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Синоптик: это только первый день жары – температура будет повышаться

Синоптик: это только первый день жары – температура будет повышаться
Сегодня, 1 августа, в Украину пришел очень жаркий циклон, и в ближайшие дни жара будет усиливаться, местами столбик термометра поднимется до 37 градусов в дневные часы.

Как информирует replyua.net, об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, прогноз на ближайшие дни будет одинаковым и сегодня, и завтра, и послезавтра – ясная и очень жаркая погода. «Фото из космоса показывает сейчас чистое небо над Украиной. Никаких облаков, и тем более дождей. Прогноз на несколько дней вперед нет смысла писать – жара-солнце, солнце-жара», - отметила Диденко. По ее словам, температура будет меняться незначительно – в каком-то регионе она повысится до 37 градусов, в другой области немного понизится, примерно до 30 градусов, но жарче всего будет в западных и южных областях.

По прогнозам синоптика, жара продлится долго, поэтому необходимо позаботиться о различных защитных мерах, поскольку даже в ночные часы температура не будет сильно понижаться – максимум до 20-26 градусов.
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