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Синоптик: готовьтесь к погодным сюрпризам, - наступают самые «злые» дни

Синоптик: готовьтесь к погодным сюрпризам, - наступают самые «злые» дни
С завтрашнего дня, с 1 августа, в Украину придет аномальная жара, которая распространится на все регионы страны. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке украинцев предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня еще можно будет отдохнуть от жары, как и ближайшие пару ночей, когда температура будет падать до 17-22 градусов, однако в остальные ночи, когда днем воздух уже прогреется до 35 градусов, будет жарко – не ниже 26 градусов. «Думаю, что будет страшная нагрузка на электричество, проверьте приборы, кондиционеры, розетки и проводку, поставьте миски с водой в комнатах или купите по возможности увлажнитель воздуха, позаботьтесь о здоровье, особенно сердечники, люди с проблемами давления и дыхательных путей», пишет синоптик.

Также Диденко посоветовала тщательно выбирать одежду для улицы и не забывать бутылку с водой, чтобы не стало плохо. Напомним, что уже завтра, по прогнозам синоптиков, в некоторых областях ожидается до 37 градусов жары.
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