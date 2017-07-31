Синоптик: готовьтесь к погодным сюрпризам, - наступают самые «злые» дни

С завтрашнего дня, с 1 августа, в Украину придет аномальная жара, которая распространится на все регионы страны. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке украинцев предупредила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, сегодня еще можно будет отдохнуть от жары, как и ближайшие пару ночей, когда температура будет падать до 17-22 градусов, однако в остальные ночи, когда днем воздух уже прогреется до 35 градусов, будет жарко – не ниже 26 градусов. «Думаю, что будет страшная нагрузка на электричество, проверьте приборы, кондиционеры, розетки и проводку, поставьте миски с водой в комнатах или купите по возможности увлажнитель воздуха, позаботьтесь о здоровье, особенно сердечники, люди с проблемами давления и дыхательных путей», пишет синоптик.
Также Диденко посоветовала тщательно выбирать одежду для улицы и не забывать бутылку с водой, чтобы не стало плохо. Напомним, что уже завтра, по прогнозам синоптиков, в некоторых областях ожидается до 37 градусов жары.