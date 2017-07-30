Гидрометцентр: после 30 июля украинцам надо готовиться к аномальной жаре и ясной погоде

Уже в понедельник, 31 июля, дождливый и грозовой циклон начнет уходить из Украины, и в большинстве областей установить ясная и очень жаркая погода.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в понедельник дождей не будет ни в одном регионе, и в западных, центральных, восточных и северных областях ожидается солнечная и очень теплая погода: по всей стране в дневные часы воздух будет прогреваться до 27-29 градусов.
1 августа, во вторник, синоптики прогнозируют дальнейшее усиление жары и отсутствие осадков. Жарко будет абсолютно везде. На западе Украины в дневные часы столбик термометра будет подниматься до отметки в 34 градуса, такая же погода ожидает и жителей северных областей. В центральных регионах будет до 34 градусов, а на востоке Украине воздух прогреется до 31-33 градусов. Аномальная жара со вторника начнется на юге страны – там синоптики прогнозируют до 36 градусов, а также абсолютно ясную погоду.