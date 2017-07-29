В выходные украинцы отдохнут от жары, но в понедельник она снова вернется

Сильные дожди в субботу, 29 июля, ожидаются в Сумской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Кировоградской областях, в остальных регионах тоже будет мокро, но там прогнозируются кратковременные дожди, и лишь на западе Украины дождливый циклон отступит, и в субботу там выглянет солнце.
Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, в эти выходные жара в Украине спадет, но на короткое время, - в понедельник очень теплый циклон снова начнет возвращаться в страну. "Главная новость для востока и юга страны – там завтра жара ослабеет, ибо немилосердные до +35..+37 градусов – это уже перебор даже для континентального климата. Температура в пределах Украины в субботу + 22..+ 27, на юге и востоке + 24..+ 29 градусов", добавила синоптик.
По ее словам, в воскресенье дожди пройдут только в восточных областях, на остальной территории будет преобладать солнечная погода, а вот 30 июля в страну возвращается очень жаркий циклон, поэтому в эти субботу и воскресенье нужно надышаться свежим и прохладным воздухом, чтобы подготовиться к очередному жаркому периоду. В Киеве в субботу дождливо и не выше 24 градусов, в воскресенье дождь прекратится и будет до 27 градусов тепла.