Синоптик: в последние выходные дни июля погода начнет меняться

Сильнейший грозовой циклон, обрушившийся на Украину, начинает двигаться на восток, и в воскресенье, 30 июля, дожди прекратятся на большей территории Украины, за исключением восточных регионов.
Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. По прогнозам синоптика, в субботу сохранится ненастная погода, ливни ожидаются в Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, в остальных регионах возможны кратковременные осадки, а вот из западных областей циклон завтра уйдет, и в субботу жители запада наконец увидят солнце.
«Температура в пределах Украины в субботу + 22 + 27, на юге и востоке + 24 + 29 градусов. В воскресенье практически везде сухо и солнечно, лишь на востоке еще останутся локальные дожди. И жары еще 30 июля не будет», пишет Диденко и отмечает, что с востока жаркий циклон уходит, и жители этих областей в выходные отдохнут от сорокаградусного пекла. Впрочем, синоптик отметила, что в понедельник жара вернется в Украину.