Погода в Украине: +37 и проливные дожди

Синоптики предупреждают о непогоде в Украине 28 июля. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня, в пятницу, в большинстве регионов будет очень жарко, однако синоптики прогнозируют шквалистый ветер, сильные ливни, грозы, местами град.
Прохладная погода ожидается лишь на западе страны, где воздух прогреется до 22-25 градусов. Что касается осадков, то их не будет лишь в Луганской области, на остальной территории дожди будут сильными. В северных областях температура будет «скатать» - местами воздух прогреется до 25-27 градусов, однако в некоторых районах жара может усилиться до 32 градусов. В центре и на юге Украины сегодня тоже жарко – днем до 33 градусов.
А вот в восточных областях наступило настоящее тропическое лето. Осадки будут очень сильными, однако на температуру они не повлияют – на востоке сегодня до 37 градусов жары. В Киеве синоптики снова прогнозируют непогоду и предупреждают о грозах и сильных дождях. В пятницу днем в столице воздух будет прогреваться до 24-26 градусов.