Синоптики: 28 июля в Украине грозы и шквалистый ветер

Сегодня синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Украине. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 28 июля, в пятницу, в большинстве регионов прогнозируются сильные грозы и шквалистый ветер.
В западных регионах завтра шквалы, грозы, ливни, местами град, воздух прогреется всего до 20-26 градусов тепла. В Киеве синоптики также прогнозируют резкое ухудшение погодных условий, днем будет 25-27 градусов. В северных регионах местами пройдет сильный ливень, не исключен град, днем температура составит от 21 до 29 градусов. В центре Украины в пятницу будет еще жарко, до 34 градусов, однако ожидаются ливни, град и шквалистый ветер.
На востоке прогнозируется такая же погода, однако в дневные часы дожди будут сопровождаться сильнейшей жарой – до 37 градусов! Жителей южных регионов мощный циклон стороной не обойдет, и им нужно готовиться и к сильному ветру, и к ливням, и к граду. А вот температура на юге немного снизится – синоптики обещают от 23 до 30 градусов.