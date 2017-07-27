Синоптики: ливни и грозы в Украине не прекратятся

Дождливый циклон пока не собирается уходить из Украины, и в четверг, 27 июля, сильные ливни с грозами пройдут в большинстве областей.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня ливни и грозы ожидаются во всех западных регионах, а также в Одесской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Николаевской, Полтавской областях. В столице похолодает до 27-29 градусов, на протяжении всего дня возможны дожди и грозы. В западных областях ожидается существенное понижение температуры, местами синоптики прогнозируют всего 21 градус. На севере Украины будет теплее – до 29 градусов тепла. В остальных регионах, несмотря на возможные осадки, сегодня будет сохраняться очень жаркая погода.
К примеру, в восточных областях столбик термометра в дневные часы будет подниматься до отметки в 35 градусов. Такая же температура ожидается на юге, в Николаевской и Херсонской областях. А вот жители Одесской области сегодня отдохнут от жары – там синоптики прогнозируют не выше 29 градусов тепла.