Синоптик: в Украину идут грозы. Жара спадет уже к концу недели

Завтра, 26 июля, Украину накроет грозовой циклон, и сильные дожди пройдут во многих областях, а к концу недели температура воздуха начнет понижаться.
Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Фейсбуке. По словам синоптика, в среду жара сохранится в большинстве регионов, и местами столбик термометра будет подниматься до отметки в 35 градусов. Диденко пишет, что мощный грозовой циклон в среду доберется не только до западных областей, где ливни пройдут уже сегодня, но и до северных и центральных регионов Украины – возможен шквалистый ветер, а также мощные грозовые ливни.
Сухая погода, по ее словам, в среду сохранится в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, а также во всех восточных и южных городах страны. Завтра в столице возможны дожди и грозы, но при этом температура воздуха будет достигать 32 градусов. По прогнозам синоптика, жара начнет спадать ближе к концу недели.