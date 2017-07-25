Погода 25 июля: жара и грозовые дожди на Западе

Сегодня, 25 июля, очень теплый циклон не покинет Украину, и в большинстве регионов ожидается очень жаркая и сухая погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, грозовые дожди сегодня пройдут только в западных регионах – в Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях, а также в Житомире, Ужгороде, Луцке.
На западе ожидается комфортная температура – от 26 до 30 градусов. В северных областях синоптики осадков не прогнозируют, и во вторник днем обещают до 32 градусов жары. В Киеве дождя не будет, днем воздух прогреется до 32 градусов. На востоке страны сегодня малооблачно и очень жарко, местами столбик термометра будет подниматься до отметки 33 градуса в тени.
В центре синоптики прогнозируют переменную облачность и до 32 градусов со знаком плюс. Самая жаркая погода 25 июля ожидается в южных областях Украины. Синоптики прогнозируют до 34 градусов в Николаевской области, а в Одесской и Херсонской областях ожидается около 32 градусов жары.