Синоптики: погоду 24 июля определит сухой и жаркий циклон

Сегодня, 24 июля, на большей территории Украины ожидается жаркая, сухая и малооблачная погода, а грозовые дожди синоптики прогнозируют только в западных областях.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в понедельник погода преподнесет сюрпризы только жителям западной Украины, где возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории осадков не ожидается. Также в западных областях синоптики не исключают резких порывов ветра до двадцати метров в секунду и прогнозируют град в отдельных районах. В дневные часы в южных областях столбик термометра будет показывать до 33 градусов жары, в остальных регионах воздух прогреется до 27-30 градусов.
Во вторник, 25 июля, в западных областях Украины также ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и порывы ветра до двадцати метров в секунду. В других областях осадки не прогнозируются. На юге страны будет до 35 градусов жары, в остальных регионах от 27 до 32 градусов.