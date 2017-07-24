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Синоптики: погоду 24 июля определит сухой и жаркий циклон

Синоптики: погоду 24 июля определит сухой и жаркий циклон
Сегодня, 24 июля, на большей территории Украины ожидается жаркая, сухая и малооблачная погода, а грозовые дожди синоптики прогнозируют только в западных областях.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в понедельник погода преподнесет сюрпризы только жителям западной Украины, где возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории осадков не ожидается. Также в западных областях синоптики не исключают резких порывов ветра до двадцати метров в секунду и прогнозируют град в отдельных районах. В дневные часы в южных областях столбик термометра будет показывать до 33 градусов жары, в остальных регионах воздух прогреется до 27-30 градусов.

Во вторник, 25 июля, в западных областях Украины также ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и порывы ветра до двадцати метров в секунду. В других областях осадки не прогнозируются. На юге страны будет до 35 градусов жары, в остальных регионах от 27 до 32 градусов.
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