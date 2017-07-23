Начало недели будет дождливым и очень жарким, - синоптики

23 июля, в воскресенье, на большей территории Украины ожидается незначительное похолодание, также синоптики обещают дожди в Донецкой, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Черкасской областях и сильную жару на юге – до 35 градусов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, завтра, 24 июля, во многих регионах температура снова начнет повышаться, однако грозовой циклон пока не уйдет из страны. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 24 июля, грозовые дожди уже охватят почти всю Украину – ливни ожидаются в Одесской области, в центре и на западе (во всех областях), а также местами в восточных регионах. На востоке и в центре столбик термометра поднимется до 31 градуса, а на юге будет уже 35 градусов. Лишь в северных областях ожидается прохлада – около 27 градусов, а в западных регионах будет до 30 градусов.
Аналогичную погоду синоптики обещают и во вторник, однако грозовой циклон немного переместится. Дожди пройдут во всех восточных, западных и центральных областях, а в Одесской области они прекратятся. Сухо и жарко будет на севере и на юге.