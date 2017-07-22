Прогноз на неделю: украинцев ждут грозовые дожди и жара

По прогнозам Гидрометцентра, сегодня, 22 июля, в Украине будет очень жарко, однако во многих регионах ожидаются грозовые дожди, а уже завтра, в воскресенье, на большей территории, за исключением юга, температура на несколько градусов понизится.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в понедельник, 24 июля, мощный циклон накроет восточную и центральную Украину – здесь ожидаются сильные ливни. Также дожди с грозами пройдут в Одесской области и на западе Украины. Жаркая погода ожидается на юге – до 35 градусов тепла. В восточных и центральных областях страны столбик термометра будет подниматься до отметки в 29-31 градус. В северных регионах будет немного прохладнее – не выше 27 градусов.
Во вторник, 25 июля, сильные дожди пройдут на западе, в центре и на востоке. Температура не изменится. Солнечная и жаркая погода, до 35 градусов, прогнозируется в южных областях. На севере тоже будет солнечно, однако выше 29 градусов воздух не прогреется.