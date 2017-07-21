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Гидрометцентр: 22 июля в Украину придут грозы и жара

Гидрометцентр: 22 июля в Украину придут грозы и жара
Синоптики предупреждают о том, что в эти выходные очень жаркая погода будет сопровождаться сильными ливнями, местами с грозой.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 22 июля, в субботу, грозы и ливни синоптики прогнозируют в западных, центральных и северных регионах. При этом на западе, в центре и на севере страны температура будет достигать 28-31 градуса. На востоке завтра солнечно, однако местами возможны кратковременные осадки. В дневные часы воздух прогреется до 35 градусов. А вот жителям южных областей синоптики прогнозируют солнце и жару – завтра днем до 35 градусов.

В воскресенье дожди не прекратятся, и они затронут все западные области, часть севера страны, за исключением Сумской, Черниговской и Житомирской областей, восточные и центральные регионы, за исключением Запорожской и Днепропетровской областей. На западе станет прохладнее, не выше 28 градусов, в северных областях воздух прогреется до 24-28 градусов. Снизится температура в восточных областях – здесь будет от 26 до 31 градусов. Солнечная и жаркая погода сохранится на юге – до 35 градусов в тени.
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