Синоптик: приготовимся к 35-градусной жаре

Сегодня, 21 июля, во многих регионах Украины в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки в 35 градусов. Как информирует replyua.net, об этом известный синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, в северных регионах возможны кратковременные осадки, и речь идет о Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ривненской и Волынской областях, однако дожди на температуру практически не повлияют. «Преимущественно будет солнечно и сухо. И очень жарко. Высокая температура воздуха завтра охватит большинство регионов Украины, в течение дня будет до + 28-33, на юге местами до +35 градусов», отметила Диденко. Синоптик также прогнозирует и небольшие осадки в столице, однако, по ее словам, днем в Киеве будет припекать очень сильно, и воздух может нагреться до 32 градусов.
Согласно последним прогнозам, украинцев хорошо поджарит в предстоящие выходные – в субботу днем будет пекло, а вот в воскресенье температура постепенно будет снижаться, и в некоторых областях может похолодать даже до 25 градусов. Синоптик посоветовала в жару не забывать головные уборы, а также пить достаточное количество воды.