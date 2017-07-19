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Синоптик: 20 июля в Украину придет жара

Синоптик: 20 июля в Украину придет жара
С 20 июля, с четверга, в Украине начнет настоящая летняя жара, и столбик термометра поднимется выше отметки в 30 градусов. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке.

«20 июля в Украину продолжат заходить более высокие градусы, которые несет нам южный и юго-западный ветер. Чрезвычайных цифр, надеюсь, не будет, но +30 и выше 30-ти градусов вполне. Это - в основном в южной части и на западе Украины», пишет синоптик. По ее словам, на остальной территории будет около 24-29 градусов, местами воздух будет прогреваться и до 30 градусов. Впрочем, Диденко отметила, что теплая погода будет сопровождаться дождями – кратковременные осадки, скорее всего, пройдут в северных и западных областях.

Что касается погоды в Киеве в ближайшие дни, синоптик отметила, что завтра, в четверг, будет около 28 градусов, а вот ночью сохранится прохладная погода – всего около 15 градусов, а уже ближе к выходным потеплеет на несколько градусов, дождей не ожидается, но будет небольшая облачность.
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