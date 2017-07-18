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Потепление отменяется: 18 июля в Украине дожди и понижение температуры

Потепление отменяется: 18 июля в Украине дожди и понижение температуры
18 июля, во вторник, в Украине снова ухудшатся погодные условия, и вместо долгожданного повышения температуры в страну опять придут дожди.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, кратковременные дожди ожидаются в северных областях, где ночью температура может опуститься до 9 градусов, а днем воздух прогреется до 21-28 градусов. На западе в дневные часы синоптики также прогнозируют кратковременные дожди. Столбик термометра поднимется до отметки в 21-28 градусов. В остальных регионах также не исключены осадки, но они будут кратковременными. Теплее всего во вторник будет в восточных областях, где днем синоптики обещают до 30 градусов.

В центральных регионах будет чуть прохладнее – не выше 27 градусов в дневные часы. Жителей южных областей завтра ожидает не только кратковременный дождь, но и грозы. Ночью будет не выше 19 градусов тепла, а во вторник днем синоптики прогнозируют от 26 до 30 градусов со знаком плюс.
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