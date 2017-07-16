Синоптики: 16 июля будет самым холодным днем месяца

Сотрудники Гидрометцентра предупреждают украинцев о том, что сегодня, 16 июля, будет очень холодный день, и такая температура не характерна для середины июля, причем холодно будет даже в южных областях и на побережье морей. Как информирует replyua.net, также в западных регионах и Луганской области сегодня ожидаются дожди.
Кратковременные осадки с грозами синоптики прогнозируют в Ивано-Франковске, Ужгороде, Хмельницком и Тернополе. В столице Украины сегодня без осадков, но прохладно – не выше 24 градусов. В южных областях погода преподнесет сюрпризы – осадков не ожидается, но вот температура в дневные часы составит всего от 25 до 28 градусов. В восточных регионах в воскресенье воздух прогреется до 21-27 градусов, в центральных областях – до 23-26 градусов.
Холоднее всего будет в западных регионах – не выше 24 градусов, а также на севере страны, где синоптики обещают всего 22-24 градуса. По прогнозам Гидрометцентра, завтра температура повысится на пару градусов.