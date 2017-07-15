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Синоптики дали весьма пессимистичный прогноз на следующую неделю

Синоптики дали весьма пессимистичный прогноз на следующую неделю
Сотрудники Гидрометцентра предупредили жителей страны о том, что в начале следующей недели холодный и грозовой циклон не уйдет из Украины, и нужно ожидать холодную и дождливую погоду. Как информирует replyua.net, в понедельник, 17 июля, дождливый циклон будет свирепствовать в восточных регионах, сильные ливни ожидаются в Днепропетровской и Запорожской областях.

Здесь ожидается потепление до 27-29 градусов тепла. На остальной территории – переменная облачность. На западе – 22-24 градуса, в центре и на севере – от 23 до 35 градусов, а на юге – от 25 до 27 градусов выше нуля. А уже во вторник, 18 июля, грозовой циклон охватит большую территорию страны – синоптики прогнозируют грозы и ливни в восточных и западных областях, в Днепре и Запорожье.

Впрочем, Гидрометцентр обещает потепление на несколько градусов. Теплее всего будет на востоке – до 31 градуса. В северных областях всего 23-25 градусов, в южных регионах воздух прогреется до 27 градусов тепла. Холоднее всего будет на западе – местами столбик термометра не поднимется выше отметки в 22 градуса.
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