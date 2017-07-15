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Гидрометцентр: 15 июля в Украину ворвется холодный циклон

Гидрометцентр: 15 июля в Украину ворвется холодный циклон
Гидрометцентр Украины предупреждает о том, что в субботу, 15 июля, на большую территорию Украины придет холодный циклон, а в некоторых регионах начнутся сильные дожди, сообщает replyua.net.

По прогнозам синоптиков, температура снизится на несколько градусов, в восточных и западных регионах пройдут дожди, местами с грозами. В восточных регионах может местами похолодать до 18 градусов, однако днем в отдельных районах будет до +27, а на западе синоптики обещают не выше 22 градусов, местами столбик термометра поднимется не выше отметки в 19 градусов. Сегодня в северных областях от +20 до +22 градусов, в центре страны от +21 до +23 градусов. Не порадует погода и жителей южных регионов, где в дневные часы синоптики прогнозируют всего от 22 до 27 градусов тепла.

Что касается выпадения осадков, то сегодня они ожидаются в Донецкой, Харьковской, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Завтра в Украине сохранится прохладная погода, также синоптики прогнозируют и осадки.
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