Синоптики: с 15 июля резкое похолодание и сильнейшие грозы

Украинские синоптики предупреждают граждан о том, что в эти выходные отдохнуть на природе не получится во многих регионах страны – на Украину надвигаются сильнейшие грозы и похолодание.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 15 июля, в субботу, дожди с грозами синоптики прогнозируют только в западных областях, однако во всех регионах начнет понижаться температура. Температура воздуха в западных регионах будет колебаться в пределах +21+23 градусов, как и в центре страны. На востоке Украины будет до +27, а на юге до +26 градусов. В субботу в Киеве осадки не прогнозируются, но будет прохладно – не выше 23 градусов. А вот в воскресенье, 16 июля, грозовой циклон начнет перемещаться дальше. Дожди по-прежнему будут лить в западных регионах, а также начнутся в Сумской и Черниговской областях.
Сильные грозы в воскресенье Гидрометцентр прогнозирует и в Одесской области. На западе и в центре страны 16 июля будет не выше 23 градусов, такая же температура ожидается в столице. На юге столбик термометра будет подниматься до отметки в 29 градусов, на востоке воздух прогреется до 27 градусов тепла.