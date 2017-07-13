Синоптики: 13 июля в Украине резко ухудшится погода

13 июля, в четверг, в Украину возвращается дождливый циклон, во многих областях пройдут сильные ливни с грозами. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сильнейшие ливни сегодня ожидаются в западных регионах, где в дневные часы синоптики прогнозируют прохладную погоду – от 20 до 24 градусов.
В северных областях также ожидаются дожди и грозы, однако на севере будет теплее – воздух прогреется до 24-28 градусов. Дожди синоптики не прогнозируют только в Запорожской области, где сегодня ожидается переменная облачность. В центральных регионах Украины дожди будут сильными, температура днем составит от 24 до 27 градусов. На юге в дневные часы воздух будет прогреваться до 30 градусов, однако во всех областях возможны кратковременные ливни и грозы.
В восточных регионах сегодня будет дождливо лишь местами, однако ливни будут сильными. Днем синоптики обещают до 26-30 градусов. В столице Украины, по прогнозам синоптиков, в четверг пройдут ливни с грозами. Температура воздуха составит от 25 до 27 градусов.