Грозы, дожди и град, - прогноз синоптиков на начало недели

Украину пока не покидает дождливый циклон, и в начале следующей недели во многих областях пройдут сильные ливни с грозами, усилится ветер.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, неделя начнется с сильных ливней в восточных областях Украины. Завтра, 10 июля, на востоке страны будет бушевать непогода, а температура воздуха составит не выше 27 градусов. Также осадки прогнозируются в северных регионах, где ожидается от 23 до 27 градусов тепла. На западе, на юге и в центре в понедельник осадков не будет, а воздух прогреется до 25-33 градусов. Самая жаркая погода ожидается на юге. Во вторник, 11 июля, по всей территории западных областей пройдут сильные дожди с грозами. Температура воздуха поднимется до +29…+33 градусов.
Такая же погода ожидается в отдельных областях на севере и в центре страны, температура воздуха – от +25 до +32 градусов. В Гидрометцентре отметили, что малооблачная и сухая погода будет лишь в восточных и южных областях, где в дневные часы ожидается от 27 до 33 градусов жары.