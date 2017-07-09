ГСЧС: 9 июля в Украине ураганы, град и грозы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о том, что в воскресенье, 9 июля, в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях ожидаются сильный ливень, шквалистый ветер, в отдельных районах – град. Как информирует replyua.net, сегодня погода продолжит ухудшаться во многих областях Украины.
В пресс-службе ГСЧС при этом отметили, что в дневные часы в большинстве центральных и южных районов ожидается ухудшение погодных условий, однако самая плохая погода будет в трех областях. Завтра, 10 июля, по прогнозам Гидрометцентра, погодных улучшений ждать также не стоит. В частности, в понедельник, 10 июля, сильные дожди с грозами пройдут на востоке Украины. Днем температура воздуха там составит от +24 до +27 градусов.
Дожди с грозами пройдут и на севере страны, где столбик термометра поднимется не выше 27 градусов. Малооблачная и сухая погода завтра прогнозируется на западе, на юге и в центре Украины, однако синоптики не обещают сильную жару – лишь на юге в дневные часы воздух прогреется до 27-33 градусов.