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Гидрометцентр: на некоторые регионы Украины надвигается буря

Гидрометцентр: на некоторые регионы Украины надвигается буря
Синоптики предупреждают о том, что 8 июля, в субботу, погодные условия в Украине резко ухудшатся. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в Винницкой и Одесской областях, а также в западных регионах страны сегодня ожидается буря.

В Гидрометцентре предупредили, что в этих регионах пройдут сильнейшие ливни с грозами, а температура понизится до 21 градуса. Осадки ожидаются и в отдельных областях на севере и в центре Украины, температура воздуха – от +20 до +23 градусов днем. При этом в южных областях ожидается солнечная погода. Столбик термометра будет колебаться в пределах +22…+26 градусов, за исключением Одесской области, которую затронет грозовой циклон.

В восточных регионах ожидается солнечная погода, сегодня днем воздух будет прогреваться до 24 градусов. Напомним, что ранее синоптики также предупредили, что довольно прохладная погода с кратковременными дождями и грозами сохранится в Украине до следующей недели.
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