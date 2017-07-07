Погода в выходные: сильнейшие дожди, грозы, понижение температуры

Синоптики снова огорчают украинцем прогнозом погоды. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в предстоящие выходные, 8 и 9 июля, в Украине пройдут сильнейшие ливни, ожидаются грозы и низкие температуры.
Завтра, в субботу, грозовой циклон захватит все западные области, где температура в дневные часы не поднимется выше 23 градусов. На севере и в центре также не обойдется без гроз и дождей, местами температура составит всего 20 градусов. На востоке будет солнечно, днем до 23 градусов, а в южных областях, несмотря на солнечную погоду, синоптики прогнозируют похолодание – от 22 до 26 градусов в субботу.
В воскресенье, 9 июля, по всей территории западной области будет солнечная погода с переменной облачностью. Температура воздуха поднимется до +21 +26 градусов. Аналогичная погода будет и в центре страны, температура воздуха – от +21 до +24 градусов. Грозовой циклон переместится на юг и восток, где пройдут очень сильные ливни. Воздух прогреется до отметки всего в 22-26 градусов.