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Гидрометцентр: ближайшие дни в Украине будут очень холодными и дождливыми

Гидрометцентр: ближайшие дни в Украине будут очень холодными и дождливыми
Дождливый циклон снова вернулся в Украину, и на этот раз он принесет с собой еще и похолодание. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня, 6 июля, сильные дожди ожидаются во всех западных регионах, за исключением Ривненской и Волынской областей.

На западе в четверг будет прохладно, не выше 24 градусов. Аналогичная погода будет и в центре страны, температура воздуха – от +20 до +24 градусов. Что касается восточных областей, то здесь дожди пройдут лишь местами, но температура воздуха будет чуть выше, чем в центре и на западе, - до 27 градусов. В северных регионах сохранится прохладная погода, которая установилась в начале недели. В дневные часы синоптики прогнозируют от 21 до 24 градусов, однако осадков на севере сегодня не будет.

И лишь жителей южных областей погода в четверг порадует. В Гидрометцентре отметили, что сегодня на юге ожидается солнечная погода, днем воздух будет прогреваться до 32 градусов. В Киеве сегодня без дождей, но прохладно – около 22 градусов.
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