6 июля в Украине снова дожди и холод, - синоптик

Сегодня, 6 июля, а также в ближайшие дни над Украиной нависнет грозовой циклон, и почти во всех областях похолодает, а также пройдут сильные дожди.
По информации replyua.net, об этом Наталья Диденко, известный синоптик, сообщила на своей странице в Фейсбуке. «Центральные области - здесь дожди и грозы: утром Винницкая, затем Кировоградская, Черкасская, Полтавская, вечером – Днепропетровская. В восточных регионах зацепит Харьковскую, а также вечером дождь дойдет до Одесской и Николаевской. Север: Житомирщина, Киевщина - днем местами возможны небольшие дожди, Черниговщина, Сумщина - вероятность дождей больше», подчеркнула Диденко. По словам синоптика, вместе с грозовым циклоном в Украину снова придет похолодание, и температура опустится до отметок, не характерных для середины лета.
В большинстве регионов сегодня преимущественно будет от 20 до 25 градусов со знаком плюс, однако в Черкасской и Полтавской областях, где прогнозируются самые сильные ливни, похолодает основательно, и воздух прогреется примерно до 18-20 градусов тепла.