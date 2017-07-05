Синоптик: и снова Украину зальет дождями, ожидается холодная погода

Дождливый циклон снова возвращается в Украину, и в ближайшие дни осадками накроет практически все регионы страны. Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Фейсбуке.
Она отмечает, что уже завтра ожидаются сильнейшие ливни в Полтавской и Черкасской областях, также осадки прогнозируются и в западных регионах, на севере Украины, но в четверг вечером они должны прекратиться. «Центральные области - в грозах: утром в Винницкой, затем Кировоградская, Черкасская, Полтавская, вечером – Днепропетровская. В восточных регионах зацепит Харьковскую область, а также вечером дождь дойдет до Одесской и Николаевской. Северная часть: Житомирщина, Киевщина - днем местами возможны небольшие дожди, Черниговщина, Сумщина - вероятность дождей больше», пишет Диденко.
При этом синоптик также добавляет, что завтра станет еще холоднее – в большинстве регионов не выше 25 градусов, а на Полтавщине и в Черкассах из-за сильных ливней температура может опуститься ниже 20 градусов. В ночные часы столбик термометра будет понижаться даже до отметки в 8 градусов тепла, отметила Диденко.