Гидрометцентр: жары уже не будет, а на западе – холодно

Сегодня, 5 июля, на большей территории Украины ожидается довольно прохладная, но малооблачная погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня жары не будет ни в одном регионе, а в некоторых областях и вовсе будет не по-июльски прохладно.
По прогнозам синоптиков, в Закарпатской области в этот день ожидаются грозовые дожди. Столбик термометра будет колебаться в пределах 24-26 градусов. На остальной территории страны – без осадков, малооблачно. На западе, севере и в центре страны столбик термометра будет колебаться между отметками в 20-24 градуса. Самая теплая погода сегодня прогнозируется в Одесской области, где столбик термометра в дневные часы может подняться до 29 градусов, однако в остальных южных областях в среду будет не выше 27 градусов тепла. На востоке сегодня ожидается 25-27 градусов, осадков не будет.
Киевлян ждет малооблачная, но прохладная погода. В дневные часы синоптики обещают не выше 23 градусов. Напомним, что ранее синоптики рассказали, что до конца этой недели в Украине задержится циклон, который принес в страну прохладу.