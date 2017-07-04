Снова грозы и дожди, – синоптики дали прогноз

С сегодняшнего дня, с 4 июля, в Украине ожидаются понижение температуры, а также грозовые дожди. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня столбик термометра будет подниматься до отметки 20-29 градусов, дожди с грозами пройдут в южных и восточных регионах страны.
Между тем, в ГСЧС уже предупредили о погодных катаклизмах жителей восточных и южных областей, отметив, что прогнозируются шквалистый ветер и проливные дожди. Самая теплая и сухая погода сегодня ожидается лишь в центре Украины, где воздух может прогреться до 29 градусов. Жарко будет и на востоке, до 33 градусов, но там пройдут дожди. На юге будет дождливо, но очень жарко – до 36 градусов. Самая холодная погода сегодня и завтра сохранится в западных и северных регионах. На севере Гидрометцентр прогнозирует не выше 26 градусов, а также переменную облачность, на западе – всего от 20 до 24 градусов.
Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о прохладной погоде, которая сохранится в течение всей недели. По словам синоптика, дожди будут кратковременными, лишь местами, однако теплый циклон вернется только на следующей неделе.