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Гидрометцентр: в Украину вернутся дожди и похолодание

Гидрометцентр: в Украину вернутся дожди и похолодание
Дождливый циклон, а также похолодание синоптики прогнозируют в Украине уже в начале следующей недели. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, с 3 июля в отдельных регионах Украины резко похолодает, пройдут сильнейшие ливни с грозами.

Завтра, в понедельник, сильные ливни ожидаются в южных регионах, однако там сохранится пока очень жаркая погода – местами воздух будет прогреваться до 36 градусов. На востоке Украины в понедельник тоже будет жарко. Дождливый циклон накроет северные и центральные регионы, однако осадки будут кратковременными и небольшими. На севере и в центре завтра ожидается до 29 градусов, местами температура понизится до 23 градусов тепла. Лишь на западе завтра будет сухо и солнечно, но вот жары синоптики не обещают – максимальный прогрев воздух может достигнуть только 25 градусов.

Во вторник, 4 июля, по всей территории западных и северных областей будет солнечная и теплая погода. Температура воздуха поднимется до 21-25 градусов. В центре Украины местами ожидаются дожди, днем температура воздуха составит от +23 до +30 градусов. Южные регионы зальет дождем, но будет жарко – до 36 градусов.
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