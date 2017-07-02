Дожди, грозы и похолодание, - новый прогноз синоптиков

Сегодня, 2 июля, в Украине ожидаются грозовые дожди, а уже завтра, в понедельник, в страну придется холодный циклон, из-за чего температура начнет понижаться.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня шквалистый ветер и сильные ливни прогнозируются во всех центральных областях, а также в Харьковской, Николаевской и Одесской областях, однако на большей территории сохранится очень жаркая погода. Завтра, 3 июля, начнется похолодание. На востоке столбик термометра покажет 27-29 градусов, а на западе страны местами похолодает до 22 градусов. 3 июля сильные дожди ожидаются уже в Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Закарпатской областях.
Во вторник погодные условия продолжат ухудшаться – дожди пройдут во многих регионах, и даже в южных областях похолодает на несколько градусов. Синоптики отметили, что сегодняшний день будет самым жарким, но в понедельник погода начнет меняться.