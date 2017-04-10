Гидрометцентр: в Украине ожидаются заморозки и резкое понижение температуры

Гидрометцентр Украины предупреждает о том, что 11,12 и 13 апреля во многих областях страны не исключены заморозки на почве и резкое понижение температуры.
Информирует replyua.net. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня температура в ночные часы составит от 3 до 6 градусов, не исключены и более низкие показатели в отдельных регионах. В ночные часы 11 апреля в Украине, за исключением запада и частично северных областей, столбик термометра опустится до нуля градусов, на почве не исключены заморозки. В ночные часы 12 апреля заморозки и температура до нуля градусов ожидаются в Винницкой и Житомирской областях, а также в западных регионах, а 13 апреля низкие температуры и заморозки синоптики прогнозируют в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на юге и на востоке Украины.
Однако, по словам синоптиков, температура в дневные часы будет очень высокой. К примеру, 13 апреля на севере, востоке и юге будет солнечно, местами до 17 градусов, а вот на западе пройдут дожди, и там не выше +15 градусов.