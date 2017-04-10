Синоптик: с 10 апреля в Украине будут рекордные скачки температуры

Сегодня, 10 апреля, в Украину придет долгожданное потепление, и во всех регионах будет уже до 16 градусов тепла, а в западных областях воздух прогреется до 20 градусов.
Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, пока в Украине еще не лето, но кто дождался этого понедельника, - уже молодец. «10 апреля, в понедельник, украинцам будет приятно дождаться и почувствовать, как ночные и утренние заморозки постепенно растворятся в теплом воздухе днем. Кто сказал, что понедельник – тяжелый день? Просто имелась в виду холодная ночь», сообщает синоптик. Нужно отметить, что последние два дня в Украине были действительно холодными, а в утренние часы на почве наблюдались заморозки.
Сегодня ситуация начнет меняться, а завтра, 11 апреля, по прогнозам Гидрометцентра, осадки практически прекратятся, и дожди, но лишь кратковременные, могут пройти в Житомирской области и в западных регионах. Днем потеплеет уже до 19 градусов, местами столбик термометра будет подниматься выше двадцатиградусной отметки.