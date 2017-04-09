В Украину идут заморозки, - прогноз Гидрометцентра

Сегодня и завтра, 9 и 10 апреля, во многих регионах Украины погода резко ухудшится, ожидаются заморозки на почве в утренние часы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в воскресенье и понедельник во всех регионах Украины, за исключением западных областей, прогнозируется очень сильный ветер, местами его порывы будут достигать двадцати метров в секунду.
В утренние часы, по прогнозам синоптиков, на почве ожидаются заморозки, столбик термометра покажет отрицательную температуру. В ночные и утренние часы 9 и 10 апреля в Винницкой области, а также в северных и западных регионах страны ожидаются холодная погода и заморозки, температура воздуха прогнозируется в районе нуля градусов. Ненастная погода с заморозками на почве захватит практически все регионы, и лишь в восточных областях температура будет плюсовой на протяжении двух дней.
Впрочем, дожди сегодня не исключены и на востоке, где погода обещает быть переменчивой. В Луганске и Донецке солнечная погода может быстро смениться тучами и кратковременным дождем. На юге сравнительно тепло, но дождливо, днем около 10-12 градусов со знаком плюс.