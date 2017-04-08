Синоптик рассказала о погодных сюрпризах в Вербное воскресенье

9 апреля, в Вербное воскресенье, в Украине ожидается очень неустойчивая погода, в некоторых центральных областях и в восточных регионах температура понизится и пройдут дожди, а на западе прогнозируется теплая и солнечная погода. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ненастный циклон начал перемещаться на восток страны, и уже завтра, 9 апреля, в Кропивницком, в Винницкой области, на севере и на западе страны установится теплая и солнечная погода. В этих регионах столбик термометра будет подниматься до отметки в 16 градусов. Диденко отмечает, что при этом довольно прохладная погода, от 7 до 12 градусов в дневные часы, завтра сохранится в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, а также в некоторых центральных регионах и во всех восточных областях. Также пройдут дожди, местами сильные.
В Киеве в Вербное воскресенье будет солнечно и тепло. Днем, по словам Диденко, воздух будет прогреваться до 12 градусов. Самая теплая погода установится в Ужгороде – до +17 градусов.