Гидрометцентр: в Украине резко испортится погода 7 апреля

В пятницу, 7 апреля, погода в Украине резко ухудшится, во всех регионах будет облачно, на юге и в центре ожидаются грозы. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в большинстве регионов пройдет дождь, и осадков не ожидается только в восточных областях Украины.
Дождливую, но без гроз погоду, синоптики обещают сегодня в западных областях, где в дневные часы столбик термометра поднимется не выше 12 градусов. Ночью температура может понизиться до 2 градусов тепла. На севере также пройдут дожди, местами с грозами, днем синоптики прогнозируют от 10 до 15 градусов со знаком плюс. На востоке Украины 7 апреля ожидается ясная и сухая погода. В Донецке, Луганске и Харькове температура составит от 16 до 18 градусов тепла.
В южных регионах в пятницу облачно, в Николаевской и Херсонской областях синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 9-16 градусов. В Киеве сегодня дожди, в ночные часы температура опустится до 6-8 градусов со знаком плюс, днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла.