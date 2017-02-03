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Прогноз на выходные: по-весеннему тепло и дождливо

Прогноз на выходные: по-весеннему тепло и дождливо
Гидрометцентр Украины прогнозирует сегодня, 3 февраля, а также в предстоящие выходные дни теплую и очень влажную погоду, с мокрым снегом и дождями, сообщает replyua.net.

По прогнозам синоптиков, потепление начнется сегодня, и местами воздух может прогреться до 5-8 градусов со знаком плюс, а в субботу, 4 февраля, в большинстве областей в дневные часы будет плюсовая температура, пройдут сильные осадки. В Крыму воздух можется прогреться до 9 градусов тепла, а в южных регионах Украины в субботу будет +5 градусов, что не свойственно для начала последнего месяца зимы. Лишь в северных районах страны столбик термометра будет опускаться до 3 градусов мороза днем, и на севере синоптики также прогнозируют снег.

На западе не исключены сильные дожди, днем синоптики обещают около 6 градусов тепла. В субботу осадки маловероятны только в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской и Житомирской областях. В остальных регионах осадки в виде мокрого снега и дождя будут очень сильными.
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