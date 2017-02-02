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Синоптики сообщили о резком изменении погодных условий 3 февраля

Синоптики сообщили о резком изменении погодных условий 3 февраля
В ближайшие сутки Украина будет находиться во власти теплого и влажного циклона, температура повысится во всех регионах, за исключением восточных областей.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 3 февраля на большей территории Украины пройдут мокрый снег и дождь, ожидается сильная гололедица, в Сумской, Черниговской и Киевской областях синоптики прогнозируют очень сильные осадки. На юге завтра осадков не ожидается, в восточных областях возможен небольшой снег. Более того, синоптики предупредили, что с приходом атлантического циклона завтра утром в большинстве регионов будет очень сильный туман. Холоднее всего в пятницу будет на востоке – днем до 7 градусов мороза, в ночные часы – до 14 градусов со знаком минус.

На остальной территории в пятницу днем воздух прогреется до -3 - +2 градусов, а в Прикарпатье и в южных областях синоптики обещают настоящую весеннюю погоду – до +8 градусов. В субботу в большинстве регионов погода не изменится – по прогнозам Гидрометцентра, ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, и лишь в западных регионах 4 февраля осадки должны прекратиться.
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