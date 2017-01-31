Синоптик рассказала о погоде в начале февраля

Уже с первого дня февраля в Украине начнется постепенное повышение температуры, и в начале месяца во многих регионах Украины столбик термометра будет подниматься до отметки в 0 градусов.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Наталья Диденко. По словам синоптика, морозы начинают ослабевать, и в эти дни морозная погода сохранится в восточных областях, где в ночные часы будет около -18 градусов, однако до -25 градусов столбик термометра опускаться уже не будет. Диденко отметила, что в дневные часы на востоке Украины будет не ниже 12 градусов мороза. Также синоптик рассказал, какую погоду ждать жителям Авдеевки, которые оказались в очень сложной ситуации. Сегодня ночью температура начнет повышаться, будет не ниже 13 градусов, а завтра днем в Авдеевке потеплеет до 6 градусов со знаком минус.
2 февраля почти во всех областях страны днем будет от 2 до 8 градусов мороза, ночью до 15 градусов мороза. А вот на западе будет еще теплее – днем до +2 градусов, отметила Диденко. Осадков в начале месяца не предвидится, чему способствует антициклон.