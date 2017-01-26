Синоптик прогнозує значне потепління в Україні

Українцям варто чекати значне підвищення температури повітря, яке першим зможуть вже завтра відчути мешканці північних областей країни. Як повідомляє replyua.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі. Разом з цим вона зауважила, що на решті території країни морози ще збережуться.
Діденко зазначила, що морози на позначці від 10 до 18 градусів поки що залишаться. При цьому у східних та західних областях можливі навіть -20-24. «У п’ятницю вдень носи українців ще трохи поморозить, оскільки стовпчики термометрів покажуть від 7 до 12 градусів з позначкою «мінус», проте вже на півночі країни почне теплішати. Вдень на термометрах буде від -2 до 6 градусів», - написала Наталка Діденко, назвавши таку тенденцію реверансом весні, хоча до неї ще далеко. Завтрашнє потепління супроводжуватиме випадання снігу та ожеледиця.
«Снігопади нам принесе атмосферний фронт, тому сніг буде падати час від часу, а ось на півдні та заході йог ймовірність невелика. У столиці п’ятниця видасться хмарною, часом сніжитиме. Вночі ще буде морозно, до – 12 градусів, проте вже в денні години у Києві потепліє до -2-4 градусів», - повідомила Наталка Діденко.