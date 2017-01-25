Синоптики: 26 и 27 января в Украине будет до 24 градусов мороза

Погодные условия начнут меняться на территории Украины очень быстро, и уже ближе к вечеру среды во многих районах ожидается существенное похолодание, а завтра, 26 января, в некоторых областях столбик термометра опустится до отметки в -20 градусов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, самое значительное похолодание в четверг ожидается в Черниговской и Сумской областях – ночью термометр покажет двадцать градусов мороза. На остальной территории ночью будет до 17 градусов со знаком минус, и лишь на юге и в ночные, и в дневные часы мороз будет несильным – от 5 до 10 градусов. Осадки в виде снега завтра синоптики прогнозируют только в восточных регионах, на дорогах местами будет сохраняться гололедица. Ветер также будет небольшим, и только на Левобережье возможны порывы до двадцати метров в секунду.
В пятницу будет еще холоднее – в восточных областях в ночные часы температура может опуститься до -24 градусов, в остальных регионах – до 17 градусов со знаком минус. 27 января днем на востоке будет до -17 градусов, на остальной территории – от 1 до 6 градусов мороза.