Синоптики пообещали погодный сюрприз на следующей неделе

С 21 января в Украине начнется потепление, и, если в эти выходные ожидаются осадки в виде снега, то уже на следующей неделе синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня во многих регионах выпадет снег, а завтра осадки прекратятся, местами столбик термометра будет подниматься выше нуля градусов. В понедельник на большей территории страны будет солнечная погода, однако незначительно похолодает – до 1-4 градусов мороза. Лишь в западных областях будет около нуля градусов. Погодный сюрприз ожидает украинцев во вторник, 24 января. По прогнозам синоптиков, в этот день начнутся ливни, переходящие в мокрый снег. В дневные часы температура может понижаться до 1-3 градусов со знаком минус, что, естественно, спровоцирует появление гололедицы.
Погода будет предсказуемой только в нескольких областях, где во вторник местами будет даже солнечно, осадков не ожидается. В дневные часы переменную облачность и -1 - +1 градус Гидрометцентр обещает в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях, на остальной территории пройдут дожди и мокрый снег.