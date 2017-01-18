Гидрометцентр: в Украину идет теплый циклон с ветром и мокрым снегом

Гидрометцентр прогнозирует потепление в Украине уже через несколько дней – в субботу на большую территорию страны придет циклон, который принесет с собой сильный ветер и мокрый снег. Как сообщает replyua.net, такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.
На своей странице в Фейсбуке она написала о том, что сегодняшняя ночь будет довольно морозной – местами до 15 градусов со знаком минус, и завтра днем также ожидается морозная погода во многих областях. «Осадков завтра не будет, однако в Луганской, Сумской и Харьковской областях нужно ожидать морозы до 10 градусов. В остальных регионах будет от 2 до 7 мороза, в Киеве – около 4 градусов со знаком минус», пишет синоптик. По ее словам, 21 января в Украине резко потеплеет, усилится ветер, во многих областях пройдет мокрый снег. Погодная ситуация резко изменится, ожидается плюсовая температура в дневные часы.
Диденко подчеркнула, что украинцев ждет очень интересная смена погоды, не свойственная для второй половины января. Напомним, что из-за недавних мощных снегопадов, прошедших во многих областях, на дорогах пострадали более 75 украинцев.