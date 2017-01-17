Синоптики: 17 января в Украине легкий мороз

Сегодня на большей территории Украины осадков не ожидается, однако будет легкий мороз – примерно -7 градусов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в дневные часы столбик термометра в некоторых регионах будет подниматься до 4 градусов тепла, однако в других областях синоптики прогнозируют легкий мороз.
В южных областях во вторник воздух прогреется до 2-4 градусов тепла, и только в Крыму сегодня не исключены дожди. В центральных областях Украины будет холоднее, днем от 3 до 5 градусов мороза. В восточных регионах сегодня сухо, в дневные часы столбик покажет от 2 до 4 градусов со знаком минус. На севере осадков Гидрометцентр не прогнозирует, 17 января здесь будет от 3 до 5 градусов мороза. Самая холодная погода сегодня сохранится в западных областях, где местами будет около семи градусов со знаком минус.
В столице сегодня осадков не прогнозируется. Ночью будет довольно холодно – до 8 градусов мороза, сегодня днем воздух прогреется до 3-5 градусов со знаком минус. Напомним, что мощный ледяной циклон быстро ушел из Украины, однако он по-прежнему царит в Европе, и в некоторых странах сохраняется двадцатиградусный мороз.