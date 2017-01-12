Погода 12 января: потепление, дождь и мокрый снег

Сегодня, 12 января, погода преподнесет украинцам новые сюрпризы, информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр. В некоторых регионах ожидается потепление, синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди и гололедицу.
Самые низкие температуры пока сохранятся в западных областях, где ночью столбик термометра может опуститься до 9-15 градусов мороза, днем на западе будет от 1 до 5 градусов со знаком минус. В восточных регионах Украины в четверг значительно теплее: ночью будет не ниже пяти градусов мороза, сегодня днем воздух может прогреться до 4 градусов тепла. На севере страны в четверг от 1 до 4 градусов мороза, в ночные часы столбик термометра может опуститься до отметки в -7 градусов. В южных регионах страны в ночные часы синоптики прогнозируют до семи градусов мороза, днем воздух прогреется до -3 - +5 градусов.
Также в Гидрометцентре предупредили о том, что в четверг на всей территории Украины ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Сегодня в Киеве пройдет небольшой снег. В ночные часы температура составит от 4 до 6 градусов мороза, сегодня днем ожидается от 1 до 3 градусов со знаком минус.