Непогода: в Украину идут метели и шквалистый ветер

В большинстве регионов Украины сегодня резко испортится погода – синоптики прогнозируют шквалистый ветер, снегопады, метели и гололед, а также сход лавин в горных районах Закарпатья.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 5 января погода резко ухудшится. Повышенный уровень опасности схода лавин сегодня ожидается в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях, а в горных районах Закарпатья сохранится повышенная угроза схода снега на автомобильные дороги, в связи с чем автомобилистов просят воздержаться от поездок. Шквалистый ветер до 25 метров в секунду Гидрометцентр прогнозирует в Карпатах, порывы ветра до двадцати метров в секунду в четверг ожидаются в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Напомним, что такие погодные условия сохранятся в Украине только несколько часов, а уже завтра в страну придет резкое похолодание, которое затронет все области, за исключением восточных и южных регионов. Местами столбик термометра будет опускаться до 18 градусов мороза, в то время, как на востоке и на юге ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица.