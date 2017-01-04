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Не только морозы: украинцев ждут и другие погодные сюрпризы

Не только морозы: украинцев ждут и другие погодные сюрпризы
На этой неделе погода преподнесет немало сюрпризов украинцам – и если на западе, севере и в центре страны ожидаются сильные морозы, то на востоке Украины прогнозируется прямо противоположная погода. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала Наталья Диденко.

По словам синоптика, 6 января циклон перейдет на восток и юг страны, из-за чего погода в этих регионах резко ухудшится. В пятницу жители восточных регионов смогут понаблюдать и за снегом, и за проливным дождем, и за мокрым снегом. Ситуация на дорогах резко ухудшится, прогнозируется налипание снега, не исключены метели и порывы ветра до 24 метров в секунду. Напомним, что ранее Диденко прогнозировала сильные морозы 6 января.

По ее словам, резкое понижение температуры до -18 градусов ожидается в западных, северных и центральных областях. Морозы задержатся в этих регионах на несколько дней, однако на юге и востоке существенного понижения температуры не будет, и в дневные часы столбик термометра не будет опускаться ниже трех градусов мороза.
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